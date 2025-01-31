Трамп заявил о прогрессе в контактах с главами РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в контактах с российским и китайским коллегами.

Раскрывать детали американский лидер отказался, но подчеркнул, что ситуация в этом направлении развивается «очень хорошо».

В ходе беседы Трампа с пресс-пулом Белого дома журналисты спросили Трампа о том, когда он в последний раз разговаривал с Владимиром Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу оказать содействие в завершении конфликта на Украине. Глава США отказался комментировать эти вопросы, заявив лишь, что «все идет очень хорошо в отношении обоих».

Ранее сообщалось о том, что президент США отменил запрет на заморозку федеральной помощи.