Президент США отменил запрет на заморозку федеральной помощи

По решению администрации президента США Дональда Трампа была отменена заморозка федеральной помощи из-за поданных судебных исков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на указ, опубликованный Белым домом.

На прошедшей неделе президент США подписал распоряжение, согласно которому на 90 суток замораживалось предоставление помощи другим государствам. Такой ход был сделан, чтобы оценить эффективность программ и соответствия их внешней политике Штатов. При этом отмечалось, что данная директива не действовала в отношении Израиля и Египта.

Позже в Белом доме уточнили, что ограничения были отменены не полностью, а аннулирование меморандума обусловлено необходимостью в устранении путаницы. В частности, после указов президента США власти решили пересмотреть внешнюю политику, возможность отказа от ряда экологических инициатив, а еще прекращение поддержки программ, которые связанны с гендерной идеологией.

Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке начались массовые иммиграционные рейды, направленные на высылку из страны лиц, незаконно находящихся на территории Штатов. В основной массе внимание контролирующих органов привлекают иностранцы с криминальным прошлым, однако грозят проблемы и тем, кто не сможет подтвердить свой легальный статус.