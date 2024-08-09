Трамп заявил о серьезной ошибке США, связанной с Россией

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что США совершили серьезную ошибку, допустив сближение России и Китая, сообщило РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в штате Флорида Трамп заявил, что люди, которые сейчас занимают руководящие посты в США, совершили фатальную ошибку, допустив сближение России и Китая.

Он подчеркнул, что Обама, а затем Байден предприняли ряд неверных шагов, из-за которых КНР и РФ стали «единой силой».

В конце июля глава МИД Китая Ван И заявил, что отношения Пекина и Москвы стабильно динамично развиваются в направлении сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы президента США. Специалисты якобы зафиксировали активность с намерением совершать провокации со стороны Ирана.