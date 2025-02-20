Трамп заявил о скором визите премьера Британии и президента Франции в США

Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер попросили американского лидера Дональда Трампа о встрече. Они прибудут в Соединенные Штаты уже в скором времени, такое заявление сделал сам Трамп. Его слова привело РИА Новости.

Журналисты спросили главу Белого дома о возможном приезде Стармера в США. Трамп подтвердил, что договоренность о его приезде уже достигнута.

«Он скоро прибудет. Он попросился приехать», — указал он.

Американский президент добавил, что Макрон также просил его о встрече, он в скором времени тоже прибудет в Вашингтон. Это может произойти уже в понедельник, 24 февраля.

Ранее Трамп заявил, что администрация Байдена тратила деньги на «непонятную чертовщину». Так, на презервативы для палестинского движения ХАМАС было потрачено $100 млн. На услуги консультанта по созданию инвестиционного центра в Африке предыдущее правительство истратило $520 млн.