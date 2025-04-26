Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине
Президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки
Фото: [pxhere.com]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россия и Украина близки к тому, чтобы провести «встречу на очень высоком уровне». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, ключевые аспекты урегулирования украинского кризиса уже согласованы.
«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это», — написал американский президент.
Он заверил, что США готовы оказать содействие в завершении противостояния.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет от США получения таких же гарантий безопасности, как у Израиля.