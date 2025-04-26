Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине

Президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки

Политика
pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Россия и Украина близки к тому, чтобы провести «встречу на очень высоком уровне». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, ключевые аспекты урегулирования украинского кризиса уже согласованы.

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это», — написал американский президент.

Он заверил, что США готовы оказать содействие в завершении противостояния.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет от США получения таких же гарантий безопасности, как у Израиля.