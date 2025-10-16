На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем уже идет торговая война, отвечая на вопрос о возможности эскалации напряженности в торговых отношениях.

В посольстве КНР в Вашингтоне заявляли, что Китай готов к переговорам с США, а также к торговой войне.

«Мы ведем одну сейчас», — сказал Трамп, имея в виду Китай.

Ми нувшим днем в среду, 15 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров категорически опроверг возможность создания Россией каких-либо союзов, направленных против других государств, особенно Китая, подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений с КНР.