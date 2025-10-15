Лавров исключил возможность объединения с США против Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров категорически опроверг возможность создания Россией каких-либо союзов, направленных против других государств, особенно Китая, подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений с КНР. Об этом сообщает «Комерсантъ».

Таким образом министр ответил на вопрос о вероятности трехсторонних консультаций с США и КНР по стратегической стабильности, на которых долгое время настаивал Вашингтон. Лавров добавил, что прочная договорно-правовая база между Москвой и Пекином четко определяет их отношения. Они нацелены на взаимную поддержку, содействие в укреплении экономики, обороноспособности и международных позиций друг друга.

