Трамп заявил о возможном визите в Африку

Президент США Дональд Трамп признался, что рассматривает возможность официального визита в страны Африки во время своего второго срока, сообщает РИА Новости.

Американский лидер прямо подтвердил заинтересованность в таком шаге на встрече с журналистами пула Белого дома.

«Конечно, я бы это сделал. Я бы это сделал. Безусловно», — отметил Трамп.

При этом за весь период своего первого президентского срока он ни разу не побывал в какой-либо африканской стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт на данный момент не угрожает жизни американцев, но фактически может перерасти в третью мировую войну.