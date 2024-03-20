Трамп заявил о возможности переговоров по Украине с Путиным

С президентом России Владимиром Путиным можно вести переговоры по вопросу текущего конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление сделал американский политик Дональд Трамп в ходе интервью для телевизионного канала GB News .

Таким образом бывший глава США ответил на вопрос журналиста телеканала о том, возможны ли переговоры между Штатами и РФ. Трамп подчеркнул, что ему удавалось хорошо ладить с российским коллегой в период своего президентства.

До этого Трамп заявлял, что в случае своей победы в ходе президентских выборов, он сможет закончить конфликт на Украине посредством мирных переговоров. Политик заявлял, ему есть что сказать российскому и украинскому коллегам.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов заявлял, что в данный момент страной правит не Байден, а его злобное окружение.