Трамп заявил о задержании подозреваемого в убийстве консерватора Чарли Кирка

Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в расследовании убийства консервативного активиста Чарли Кирка. По словам президента США, подозреваемый уже задержан. Об этом сообщает Fox News.

Расследование нашумевшего убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка вышло на новый уровень. Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил, что правоохранительные органы добились серьезного прогресса за последние несколько дней.

Президент США отметил, что подозреваемый в совершении преступления, с большой вероятностью, уже находится под стражей. Трамп подчеркнул интенсивную работу, проделанную следователями, хотя и не стал раскрывать конкретных имен или деталей дела.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал поделиться информацией о мотивах убийства Кирка.