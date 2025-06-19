Трамп заявил об извинениях Такера Карлсона

Известный телеведущий Такер Карлсон позвонил президенту США Дональду Трампу и извинился перед ним после того, как назвал его свихнувшимся. Об этом сообщил сам глава Белого дома, его слова привело РИА Новости.

Карлсон выступил с критикой Трампа. Он осудил политику главы Соединенных Штатов в отношении Ирана и назвал американского лидера «свихнувшимся». Трамп заявил, что позже телеведущий позвонил ему и извинился за такие слова. Он назвал его хорошим парнем.

«На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю», — указал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп утвердил план нападения на Иран еще 17 июня, однако еще не отдал приказ о начале атаки. По мнению прессы, американский лидер выжидает, чтобы выяснить, готов ли Иран отказаться от своей ядерной программы. Вашингтон якобы рассматривает несколько вариантов нападения на Иран.