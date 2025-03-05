Трамп заявил в Конгрессе, что является самым ненавидимым человеком в интернете

Во время своей речи в Конгрессе президент США Дональд Трамп отметил, что, по его мнению, в онлайн-пространстве к нему относятся с большей неприязнью, чем к кому-либо другому.

Трамп считает, что является объектом самой сильной ненависти в интернете, постоянно сталкиваясь с потоком негативных высказываний от пользователей Сети.

Однако негативное отношение к Трампу проявилось и вне интернета. Во время его выступления группа демократов начала протестовать, а конгрессмена-демократа Эла Грина вывели из зала после словесной перепалки с президентом.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил Путина выступить посредником на переговорах с Ираном.