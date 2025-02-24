Дональд Трамп планирует закрыть американскую базу в Александруполисе, используемую для снабжения оружием Украины и стран Восточной Европы, сообщила газета «Демократия».

Утверждается, что этим шагом Трамп «лишает привилегий» премьер-министра Греции Мицотакиса, выполняя общее требование Путина и Эрдогана. Администрация США поручила срочно пересмотреть целесообразность дальнейшей работы базы, предоставленной греческим правительством для переброски вооружений на Украину против России.

В статье отмечается, что после признания успешными американо-российских переговоров об Украине администрация Трампа прекратит поставки американской техники и персонала Киеву, что делает базу в Александруполисе излишней.

Такое решение выгодно России, которая с начала конфликта считала Александруполис приоритетной целью, а Грецию — недружественной страной. Закрытие базы также приветствуется Турцией, неоднократно требовавшей ее ликвидации.

Автор статьи подчеркивает, что база в Александруполисе ослабила турецкую монополию на проливы Босфор. Греческое правительство поддерживало базу не только из-за ее вклада в украинский конфликт, но и как признание Вашингтоном Афин надежным партнером и союзником по НАТО.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели Зеленского ждет самая опасная фаза конфликта.