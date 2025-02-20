Трамп запланировал сделку с Киевом по ресурсам до мирных переговоров

Администрация Дональда Трампа стремится заключить соглашение с Украиной по вопросам полезных ископаемых перед возможным началом мирных переговоров, сообщило агентство Reuters. Вашингтон рассматривает вариант упрощенного соглашения, детали которого можно будет согласовать позже.

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение США, которое было описано как «детализированное». Источники сообщают, что этот момент показал, что для достижения полноценного соглашения потребуется время.

Однако Трамп настаивает на необходимости заключить сделку до того, как США примут решение о новой военной помощи Киеву или примут участие в переговорах между Украиной и Россией по завершению трехлетней войны.

Согласно информации, Киев согласен на сделку, но она не должна быть такой «грабительской», как предыдущее предложение. Конкретные детали этого первичного предложения неизвестны, и Белый дом пока не дал ответов на запросы СМИ.

Упрощенная сделка поможет США избежать юридических и логистических препятствий и даст больше времени на согласование условий разработки месторождений.

«Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее, или будет не слишком весело», — заявил Трамп.

При этом он не объяснил, какие именно последствия для украинской стороны он имеет в виду.

Ранее Трамп потребовал от Украины выплатить Америке $500 млрд за помощь, оказанную за последние годы.