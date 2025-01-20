Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным всего через несколько дней после своей инаугурации, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Как сообщает CNN, основным вопросом разговора станет планирование личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы с целью «попробовать остановить войну на Украине». По данным телеканала, на данный момент неясно, была ли уже согласована дата этих переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп на митинге в канун инаугурации снова пообещал закончить конфликт на Украине.