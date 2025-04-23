Трамп запретил дипломатам участвовать в юбилее Вьетнамской войны

Газета New York Times, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, сообщила , что администрация президента США Дональда Трампа распорядилась, чтобы американские дипломаты во Вьетнаме не участвовали в памятных мероприятиях, посвященных полувековому юбилею завершения Вьетнамской войны.

Издание подчеркивает, что на 30 апреля приходится сотый день второго президентского срока Трампа. По мнению ряда американских правительственных служащих, власти США, вероятно, опасаются, что события, напоминающие о провале американской военной кампании, отвлекут внимание от этой значимой «круглой даты».

Война во Вьетнаме, длившаяся с 1955 по 1975 год, унесла жизни свыше 58 тыс. американских солдат.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести пошлины более 3500% против ряда стран.