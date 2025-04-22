США намерены ввести пошлины более 3500% против ряда стран

Соединенные Штаты рассматривают введение огромных пошлин против стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в Bloomberg.

Повышенные пошлины планируют ввести на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Тарифы, как отмечает агентство, превысят 3500%. Это самые высокие ставки со дня торговой войны Дональда Трампа.

По данным обозревателей, проводились годовые расследования в отношении производителей в Азии. Выяснили, что благодаря субсидиям правительства компании продавали свои товары дороже, хотя тратили на изготовление значительно меньше.

Как пишет ТАСС, в Управлении международной торговли США подтвердили возможное введение больших пошлин. Там уточнили, что самые высокие пошлины выпали на долю Камбоджи: общий тариф составит 3 521%. Во многом окончательные цифры будут зависеть от компаний-экспортеров.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел заградительные пошлины от 10 до 50%. Это коснулось почти 200 стран. Китай попал под пошлины в размере 245%.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной торговой организации понизили прогноз роста мирового ВВП из-за повышения таможенных пошлин.