Трамп надавил на Европу угрозой развала НАТО и заставил поддержать миротворчество на Украине. Однако европейские лидеры, по словам немецкого политолога Александра Рара, продолжают сопротивляться и пытаются вернуть США к конфронтации с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар раскрыл механизмы давления Вашингтона на союзников. По его оценке, Дональд Трамп использовал угрозу выхода из НАТО и снятия ядерной защиты с Европы как ключевой рычаг. Это заставило европейских лидеров, вопреки прежнему курсу, публично одобрить мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Как полагает эксперт, без такого жесткого ультиматума ситуация могла бы достичь точки невозврата, неуклонно двигаясь к прямому столкновению НАТО с Россией. Теперь же Вашингтон и Москва заложили основу для дорожной карты по мирному урегулированию.

Но европейцы, по мнению Рара, не намерены полностью отступать. Для них кошмаром выглядит сценарий, при котором США и Россия договорятся о новом европейском порядке без их участия. Поэтому они пытаются вернуть американцев к политике сдерживания Москвы и выдвигают встречные условия. Одной из их целей является размещение собственного контингента на западе Украины, что позволяет сохранить геополитическое противостояние, даже без членства Киева в Североатлантическом альянсе.

