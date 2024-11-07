Трамп завершил свое победное выступление танцем под песню Y.M.C.A.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп исполнил фирменный танец после своего выступления, в ходе которого объявил о своей победе на выборах.

Видео танца Трампа опубликовал Reuters.

Композицию «Y.M.C.A.» Трамп начал использовать для завершения своих митингов во время кампании по переизбранию в 2020 году. Также эта музыка звучала из громкоговорителей, когда Трамп последний раз поднимался на Air Force One 20 января 2021 года, отправляясь во Флориду перед инаугурацией Байдена.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост главы государства претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от Республиканской партии) и действующий вице-президент Камала Харрис (от партии демократов).

Для победы нужно 270 голосов выборщиков. К настоящему моменту Трамп увеличил отрыв от Харрис до 292 выборщиков.

Ранее сообщалось о том, что Картаполов заявил об отсутствии изменений в ходе СВО после победы Трампа в США.