Трамп завершил свою речь о победе на выборах президента США танцем под хит YMCA

На митинге Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, по окончании выборов прозвучала песня Y.M.C.A. в исполнении группы Village People. 78-летний политик покинул сцену, весело пританцовывая. Видео танца опубликовано агентством Reuters.

Трамп начал использовать эту композицию для завершения своих встреч с избирателями во время кампании по выборам в 2020 году.

Эта песня также звучала из динамиков, когда Трамп в последний раз поднимался на борт Air Force One 20 января 2021 года, направляясь во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.

Во время выступления в Палм-Бич республиканец провозгласил себя 47-м президентом США и заверил слушателей, что его руководство станет «золотым веком для Америки», пообещав также положить конец войнам.

Подсчет голосов продолжается, и некоторые СМИ, такие как Fox News и The Hill, уже предполагают победу Трампа. Однако, согласно другим источникам, таким как AP и WSJ, республиканец опережает Харрис, но все еще не достиг необходимого количества голосов выборщиков для окончательной победы.

Ранее лидеры Франции, Израиля и Сербии поздравили Трампа с победой на выборах.