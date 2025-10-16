Трамп: Зеленский намерен перейти в наступление, я приму решение по этому поводу

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским вопросы, связанные с боевыми действиями и планируемым наступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прямая трансляция выступления американского президента доступна на официальном сайте Белого дома.

В беседе с журналистами Трамп сообщил, что 17 октября у него состоится встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украинская делегация вылетела в США.

«Мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю, а его продолжение якобы не красит армию РФ.