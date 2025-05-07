Трамп жестко отреагировал на решение исключить Россию из G8

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам в Белом доме сказал, что считает глупым решение исключить Россию из G8.

Американский лидер выразил уверенность, что если бы РФ была членом G8, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что победа во Второй мировой была одержана благодаря США. Политолог Юрий Светов, комментируя данное заявление главы Белого дома, сказал, что такая позиция имеет место быть не только у американского лидера, но и у всех жителей страны.

Ранее сообщалось о том, что Трамп дал обещание премьеру Канады всегда оставаться другом.