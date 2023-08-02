Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп написал об этом в письме-обращении к донорам своей предвыборной кампании, пишет The Hill.

По словам миллиардера, все это происки нынешнего президента США Джозефа Байдена, который боится проиграть ему на выборах главы государства в 2024 году, и воздействуя на правосудие, стремится таким образом избавиться от него.

«Поскольку коррумпированное Министерство юстиции жуликоватого Джо (Джозефа Байдена) снова незаконно предъявило вашему покорному слуге обвинения, это свидетельствует о том, что теперь мне может грозить в совокупности 561 год тюремного заключения...» , - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что работавший при Трампе вице-президентом США Майк Пенс поддержал обвинения против своего бывшего патрона. Он также рассказал, что Трамп якобы заставил его сделать выбор между ним и Америкой, и Пенс выбрал страну. Пенс подчеркнул, что обвинение против Трампа является напоминанием о необходимости соблюдать законы своей страны.

К слову, Майк Пенс является одним из конкурентов Трампа на выдвижение в качестве кандидата в президенты Америки от республиканской партии.