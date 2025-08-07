Трампа обвинили в игнорировании приезда в США президента Швейцарии

Американский президент Дональд Трамп полностью проигнорировал приезд в Вашингтон своей коллеги из Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Такое заявление сделала газета Tribune de Genève.

Келлер-Зуттер совершила визит в США. Ее сопровождал Ги Пармелен, руководитель федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии. Они планировали обсудить с администрацией президента США американские торговые пошлины на швейцарскую продукцию, которые сейчас установлены на уровне в 39%.У них планах было обсудить пошлины с Трампом.

«Последний не уделил им даже пяти минут», — указали журналисты.

Они добавили, что очень слабым утешением для президента Швейцарии стало то, что она договорилась о встрече с госсекретарем Рубио.

