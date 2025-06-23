Трампа обвинили в разрушении дипломатии

Удары по Ирану, нанесенные ВС США, уничтожили все предпринимавшиеся дипломатические усилия, заявил РИА Новости бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.

Он заявил, что в течение нескольких десятилетий кропотливо работал над созданием на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, а также над тем, чтобы устранить напряженность между США, Западом и Ираном.

"Трамп уничтожил дипломатию и тем самым допустил очень серьезную ошибку", - отметил Мусавиан.

США нарушили Устав ООН, тем самым показав свое неуважение по отношению к этой международной организации.

Сейед Хоссейн Мусавиан обратил внимание и на то, что впервые два государства, имеющих ядерное оружие, США и Израиль, атаковали третье - Иран.

Это доказало, что Договор о нераспространении ядерного оружия не только не имеет реальной силы, но и на самом деле вреден.

КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, отказавшиеся заключать договор, и разработавшие ядерное оружие, стали неуязвимыми для атак с применением ядерного оружия, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что парламент Ирана единогласно проголосовал за перекрытие Ормузского пролива.