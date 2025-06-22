Парламент Ирана единогласно проголосовал за перекрытие Ормузского пролива

Тегеран грозит заблокировать Ормузский пролив, который имеет ключевое значение для всего мира, особенно для западных государств. Это может произойти уже сегодня, поскольку парламент страны только что одобрил это решение большинством голосов. Об этом информирует агентство Fars.

Исмаил Коусари, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, сообщил, что окончательное решение будет принято Советом безопасности страны.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предполагал возможность блокирования пути. Он подчеркнул, что после атаки США у иранского правительства есть все возможные варианты действий.

В СМИ сообщают, что в настоящее время через Ормузский пролив пытаются пройти более полусотни груженых нефтью танкеров, чтобы поскорее покинуть зону конфликта. Кроме того, вблизи пролива замечены несколько иранских судов, преимущественно военного назначения.

По мнению экспертов, наиболее неблагоприятным развитием событий может стать полная блокировка морского пути, по которому транспортируется около 40% мировой нефти. Поскольку этот пролив является единственным маршрутом для экспорта нефти из региона Персидского залива, его перекрытие приведёт к значительному росту цен и нарушению поставок в США и страны Европы.

Напомним, минувшей ночью 22 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о том, что военно-воздушные силы США успешно атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. После нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана президент США Дональд Трамп призвал к мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран начал глушить навигацию в Ормузском проливе. Что повлекло за собой введение в Бахрейне и Катаре режима ЧС, а Саудовская Аравия объявила о военной готовности.