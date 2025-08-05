Трампа обвинили в США в ослаблении позиций страны в Арктике

Президент США Дональд Трамп взял курс на изоляцию России, за счет этого он стал все больше ослаблять позиции Соединенных Штатов в Арктическом регионе. Такое мнение высказал американский журнал Foreign Policy.

Издание утверждает, что Трамп занимает все более жесткую позицию в отношении РФ. Он стремится ослабить ее, и это стремление несет определенные риски. На фоне давления США Россия все более сближается с Китаем, в том числе и в сфере координации этих стран в Арктике.

«Это очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине. Москва укрепляет влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком», — указали журналисты.

Они добавили, что Белому дому стоит вести избирательную политику, сотрудничая с Москвой хотя бы по части вопросов и не давая противостоянию распространиться на все сферы.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.