Трампа поставили перед сложным выбором по миру на Украине

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что американского лидера Дональда Трампа поставили перед непростым выбором по Украине, который может определить исход всей острой ситуации.

Обозреватели пообщались с европейскими дипломатами, которые заявили, что Трамп стоит перед выбором по вопросу Украины. По их словам, республиканцу придется надавить на Россию либо пойти на существенные уступки на условиях Владимира Путина.

Однако вместе с этим собеседники подчеркнули, что такие два варианта есть, если Трамп не передумал укладываться в установленный им срок прекращения боевых действий на Украине. Дипломаты считают, что Трамп проявляет мастерство переговорщика, но вместе с этим может подставиться из-за преждевременных обещаний.

Напомним, что в Эр-Рияде прошли еще одни переговоры США и России. Трамп отмечал, что Вашингтон продолжает взаимодействие с РФ, а также Украиной. В частности обсуждается урегулирование конфликтов, в том числе и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США могут принять меры против РФ при отказе от режима прекращения огня на Украине.