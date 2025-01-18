Трампа предупредили о потере репутации в случае невозможности завершить конфликт на Украине

Если избранный президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине, то его репутация может серьезно пострадать. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive высказал профессор Джон Миршаймер.

Если ВСУ потерпят поражение, к военные действия будут заморожены, это приведет к катастрофе для Трампа, так как это будет выглядеть так, как будто он проиграл войну, пояснил эксперт.

Миршайер считает, что у Трампа есть два варианта. Первый – выполнить все требования России и заключить мирное соглашение. Второй – продолжить военные действия, которые США и страны Запада проиграют вместе с Киевом.

У Киева же будет только один вариант: согласиться на выдвинутые Москвой требования, даже несмотря на «политические трудности», сопряженные с этим заключил профессор.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Си Цзиньпином по телефону.