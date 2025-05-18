Трампа призвали прекратить поставлять оружие Украине
В Госдуме назвали Трампу формулу для достижения мира на Украине
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Формула для достижения мира на Украине состоит всего из одного пункта – отказ США и Запада от поставок ВСУ оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Такой совет он дал президенту США Дональду Трампу.
Шеремет напомнил, что глава Белого дома заявляет о желании урегулировать вооруженный конфликт на Украине, но все это сводится к многоуровневым переговорам и словам.
Если бы не поставки оружия со стороны США и западных стран, конфликт давно бы сошел на нет, сохранив жизни многих украинцев, отметил депутат.
Он призвал Запад прекратить спонсировать киевский режим.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал цель телефонного звонка Путину 19 мая.