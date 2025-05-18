Формула для достижения мира на Украине состоит всего из одного пункта – отказ США и Запада от поставок ВСУ оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Такой совет он дал президенту США Дональду Трампу.

Шеремет напомнил, что глава Белого дома заявляет о желании урегулировать вооруженный конфликт на Украине, но все это сводится к многоуровневым переговорам и словам.

Если бы не поставки оружия со стороны США и западных стран, конфликт давно бы сошел на нет, сохранив жизни многих украинцев, отметил депутат.

Он призвал Запад прекратить спонсировать киевский режим.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал цель телефонного звонка Путину 19 мая.