Трампа призвали закрыть двери НАТО для Украины
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Избранный президент США Дональд Трамп будут вынужден признать, что Украина потерпела поражение.
Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
Так он прокомментировал данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха Трампа завершить конфликт в течение первых 90 дней правления оценивается в 39%.
Малинен отметил, что Вооруженные силы Украины, которые поддерживала НАТО, потерпели поражение.
«Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал он.
Ранее сообщалось о том, что Financial Times спрогнозировало завершение конфликта на Украине в 2025 году.