Избранный президент США Дональд Трамп будут вынужден признать, что Украина потерпела поражение.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Так он прокомментировал данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха Трампа завершить конфликт в течение первых 90 дней правления оценивается в 39%.

Малинен отметил, что Вооруженные силы Украины, которые поддерживала НАТО, потерпели поражение.

«Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что Financial Times спрогнозировало завершение конфликта на Украине в 2025 году.