Трампа просят как можно быстрее депортировать нелегальных мигрантов из США

Избранный президент Дональд Трамп должен как можно быстрее депортировать из США миллионы нелегальных мигрантов, так как это одна из самых больших угроз государству.

Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм*.

Он также отметил, что никогда не видел такого количества угроз для США, как сейчас.

По мнению сенатора, угрозы безопасности США начали расти с вывода американских войск из Афганистана. А теперь на территорию Америки проникают члены ИГ**.

Грэм призвал поставить вопросы защиты границы США на первое место.

Ранее сообщалось о том, что Трамп связал теракт в Новом Орлеане с обилием нелегалов в США.

*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ

**Запрещенная на территории РФ террористическая организация