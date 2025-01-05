Трампа просят как можно быстрее депортировать нелегальных мигрантов из США
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Избранный президент Дональд Трамп должен как можно быстрее депортировать из США миллионы нелегальных мигрантов, так как это одна из самых больших угроз государству.
Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
Он также отметил, что никогда не видел такого количества угроз для США, как сейчас.
По мнению сенатора, угрозы безопасности США начали расти с вывода американских войск из Афганистана. А теперь на территорию Америки проникают члены ИГ**.
Грэм призвал поставить вопросы защиты границы США на первое место.
Ранее сообщалось о том, что Трамп связал теракт в Новом Орлеане с обилием нелегалов в США.
*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов на территории РФ
**Запрещенная на территории РФ террористическая организация