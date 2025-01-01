Трамп связал теракт в Новом Орлеане с обилием нелегалов в США
Трамп заявил о связи теракта в Новом Орлеане с миграционной политикой
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ЧП в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников, которая стала активнее во время послаблений со стороны демократа Джо Байдена.
Трамп подчеркнул, что его администрация поддержит Новый Орлеан после страшного теракта. Он и компетентные органы посодействуют в расследовании и восстановлении города, а также помощи пострадавшим и семьям жертв.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — цитирует Дональда Трампа РИА Новости.
Как напоминает RT, в Новом Орлеане мужчина врезался в толпу отдыхающих на одной из самых оживленных улиц. Десятки человек пострадали, более десяти — погибли. После выхода из машины преступник открыл огонь, в том числе по прибывшим силовикам. Из правоохранителей пострадали двое. Самого стрелка ликвидировали.
Ранее сообщалось, что на улицах Нового Орлеана, где произошел теракт, нашли взрывчатку.