Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным

У президента США Дональда Трампа есть два варианта решения конфликта на Украине после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Первый путь — принять выдвинутые Москвой требования, и второй — выйти из диалога с Россией, пояснил эксперт.

По мнению Маршаймера, Трамп не захочет поддерживать Украину, чтобы не стать «Джо Байденом номер два» и, скорее всего, выйдет из переговоров, предоставив европейским лидерам возможность разбираться с конфликтом самостоятельно.

Ранее сообщалось о причине, по которой Трамп отказался от идеи ЕС о перемирии на Украине.