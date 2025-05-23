Трампу дали необычный совет после разговора с Путиным
Миршаймер: у Трампа есть два пути решения украинского конфликта
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У президента США Дональда Трампа есть два варианта решения конфликта на Украине после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Первый путь — принять выдвинутые Москвой требования, и второй — выйти из диалога с Россией, пояснил эксперт.
По мнению Маршаймера, Трамп не захочет поддерживать Украину, чтобы не стать «Джо Байденом номер два» и, скорее всего, выйдет из переговоров, предоставив европейским лидерам возможность разбираться с конфликтом самостоятельно.
Ранее сообщалось о причине, по которой Трамп отказался от идеи ЕС о перемирии на Украине.