Экс-президенту США и кандидату в президенты страны Дональду Трампу вручили в подарок книгу «Все достижения Харрис», все страницы которой оказались пустыми. Видео с моментом, когда республиканцу вручают книгу, опубликовал телеканал «Царьград».

«Это очень хорошо. Мне это нравится. Они всегда работают. Покажите это им, это хорошо», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что на полках супермаркета Техаса американцы обнаружили книгу «Достижения Камалы Харрис» Джейсона Дудаша, в которой большая часть страниц пусты. В описании говорится, что это самый полный отчет о 20-летней политической карьере Харрис, цель которого — убедить читателей в ее непригодности для выдвижения кандидатом в президенты. Книгу также можно найти на «Амазоне». Там читатели оценили шутку и поставили книге пять звезд.

Накануне издание The Economist в первом за два месяца прогнозе объявило Дональда Трампа фаворитом предстоящих президентских выборов в США. Согласно аналитическим данным, Трамп значительно увеличил свои шансы на успех, которые теперь составляют 54%. Несколькими днями ранее за него готовы были проголосовать 46% американцев.

Согласно данным опросов, кандидату от Демократической партии Камале Харрис досталось лишь 262 голоса избирателей. The Economist отмечает, что, хотя исход выборов все еще остается неопределенным, текущее положение дел играет Трампу на руку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Дональда Трампа об ударе по Москве «эмоциональным заявлением».