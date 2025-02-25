Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведданными

Дональду Трампу стоит перестать делиться с Канадой разведывательной информацией, а также исключить ее из объединения Five Eyes. Такой совет президенту США дал Питер Наварро, советник по вопросам торговли и промышленности. Об этом сообщила газета Financial Times.

В международной организации «Пять глаз» числятся США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. Соединенным Штатам стоит сократить объединение, исключив из него Канаду, так считает советник американского президента.

«Наварро, имеющий легкий доступ в Овальный кабинет благодаря своим близким отношениям с Трампом, утверждает, что США должны усилить давление на Канаду, исключив страну из Five Eyes», — указали журналисты.

Пока не известно, как Трамп воспринял эту идею. По некоторым данным, инициативу обсуждает окружение президента, причем на самом высоком уровне. Американские должностные лица надеются, что это сподвигнет Канаду начать бороться с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.

Ранее свое мнение по поводу Канады высказал миллиардер Маск. Он назвал эту страну ненастоящим государством. Такой оценке Канада поверглась после того, как в ней запустили петицию о лишении Маска канадского гражданства.