Трампу предрекли импичмент в 2027 году из-за Ирана и миграционной политики

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru озвучил тревожный для Белого дома прогноз: уже в 2027 году Дональд Трамп может столкнуться с новой попыткой импичмента. Он считает, что политическая кухня США вновь закипит, причем основания для атаки на президента будут лежать сразу в двух плоскостях — как во внешней, так и во внутренней политике.

По его словам, с одной стороны, оппоненты Трампа наверняка используют его внешнеполитические шаги, в частности, возможные авантюры в иранском направлении. С другой — козырей хватает и внутри страны. Это и жесткие миграционные рейды, которые вызывают ожесточенные споры, и классический для американской политики набор обвинений: от коррупции и непотизма (то есть назначения на посты родственников и приближенных) до инсайдерской торговли. По мнению эксперта, эти долгосрочные проблемы никуда не денутся и будут нарастать как снежный ком уже в следующем году.

Политолог подчеркнул, что тем не менее главная интрига может развернуться даже не в самом импичменте, а вокруг состава команды президента. Дудаков предрекает, что в ближайшие месяцы нас ждет волна отставок в администрации: многие представители окружения Трампа предпочтут выйти из игры, чтобы не попасть под жернова мощной демократической протестной машины. Итог — администрация может лишиться значительной части кадрового состава, а сам президент останется один на один с разогревающимся политическим кризисом, исход которого, учитывая американский политический опыт, может быть самым непредсказуемым.

