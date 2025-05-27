Трансантлантическое сотрудничество в борьбе с обходом санкций против РФ потерпело неудачу

Издание Suddeutsche Zeitung и телеканал WDR сообщили , что Евросоюз перестал видеть в США надежного союзника в вопросах соблюдения антироссийских санкций. Эти сведения основаны на докладе Министерства иностранных дел Германии.

Данный доклад был составлен после встречи Совета ЕС по иностранным делам, прошедшей в Брюсселе 20 мая. Дэвид О’Салливан, специальный представитель ЕС по санкциям, выразил сожаление о «полном прекращении трансатлантического взаимодействия» в усилиях, направленных на предотвращение обхода санкций, введенных против России. Он отметил отсутствие совместных обсуждений по данному вопросу и снижение активности в сотрудничестве стран G7.

В Suddeutsche Zeitung подчеркивается, что в текущей ситуации неясно, как европейские и американские представители смогут согласовать новый пакет санкций. По мнению издания, некоторые эксперты полагают, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в скорейшем восстановлении сотрудничества с Россией.

В докладе немецкого МИД указано, что основные пути обхода санкций пролегают через Китай и Гонконг. Кроме того, в документе говорится, что 18-й пакет санкций будет направлен против энергетического и банковского секторов России, но Венгрия продолжает демонстрировать нежелание идти на компромисс в отношении введения ограничений.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Трампа оказать на Россию санкционное давление.