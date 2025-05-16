Трехсторонние переговоры между США, Турцией и Украиной стартуют в Стамбуле

В Стамбуле стартуют переговоры между представителями США, Турции и Украины, как заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

ТАСС сообщил о прибытии делегаций Турции, Соединенных Штатов и Украины в Стамбул для проведения трехсторонней встречи.

По данным CNN Turk, государственный секретарь США Марко Рубио проведет встречи с министрами иностранных дел Турции и Украины.

Начало непосредственного диалога между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле запланировано на полдень, которое начнется с приветствия со стороны Турции.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил 11 мая, что Москва предлагает украинскому правительству возобновить прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году, без каких-либо предварительных условий 15 мая в Стамбуле, с целью устранения коренных причин конфликта и возможного достижения прекращения огня.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского раскрыл состав делегации Украины из 12 человек на переговорах.