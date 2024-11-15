Треть украинцев, ранее покинувших Мариуполь, снова вернулись с территории Украины в город. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник назначенного Киевом мэра города Петр Андрющенко. Его слова передает РИА Новости.

Дело в том, что на подконтрольной Киеву территории людям негде жить, пояснил Андрющенко.

Украинские власти не обеспечивают людей жильем, а те, кто работают, не имеют возможности оплачивать аренду квартир. В результате люди возвращаются в Мариуполь. Их переезд вызван не идеологическими причинами, пояснил Андрющенко.

Ранее сообщалось о том, что Киев отправил в Грузию одного из координаторов готовящихся беспорядков.