Треть жителей вернулись в Мариуполь из-за отсутствия жилья на Украине
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Треть украинцев, ранее покинувших Мариуполь, снова вернулись с территории Украины в город. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник назначенного Киевом мэра города Петр Андрющенко. Его слова передает РИА Новости.
Дело в том, что на подконтрольной Киеву территории людям негде жить, пояснил Андрющенко.
Украинские власти не обеспечивают людей жильем, а те, кто работают, не имеют возможности оплачивать аренду квартир. В результате люди возвращаются в Мариуполь. Их переезд вызван не идеологическими причинами, пояснил Андрющенко.
Ранее сообщалось о том, что Киев отправил в Грузию одного из координаторов готовящихся беспорядков.