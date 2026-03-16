Третий Храм и пророчества: эксперт раскрыла, кто подталкивает США к войне

В эфире радио Sputnik прозвучало неожиданное объяснение тому, почему Вашингтон так упорно подталкивает ситуацию к большой войне с Ираном. Юрист-международник Кира Сазонова обратила внимание на силу, о которой обычно мало говорят в новостях, но которая реально влияет на решения в Белом доме — христианских сионистов.

Ярким представителем этого течения она назвала нынешнего министра войны США Пита Хегсета. Это не просто политики-ястребы, а люди с вполне конкретными религиозными убеждениями. Они верят, что для исполнения библейских пророчеств из Откровения Иоанна Богослова миру нужно пройти через определенные этапы — например, разрушение существующих и возведение Третьего Храма на Храмовой горе в Иерусалиме. А без большой войны с Ираном и переформатирования Ближнего Востока этот сценарий невозможен.

Сазонова подчеркнула, что эта группа в США очень влиятельна и обладает серьезными рычагами давления. Более того, по ее словам, это лобби заметно повлияло и на мировоззрение самого Дональда Трампа. И если смотреть на ближневосточную политику Вашингтона под этим углом, многие решения перестают казаться просто хаотичными или экономически мотивированными — они вписываются в стройную эсхатологическую картину.

По ее словам, мир может оказаться втянут в большую войну не из-за нефти или геополитических амбиций, а потому что влиятельная группа людей решила, что так нужно для исполнения древних пророчеств. В этой логике любая дипломатия бессильна, если оппонент убежден, что творит священную историю.

Ранее эксперт Лямин заявил, что у США нет плана, а Иран и Израиль готовятся к войне на истощение.