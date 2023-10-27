«Третья мировая война неизбежна»: политолог рассказал, к чему приведет приказ Байдена бомбить Сирию

Президент США Джо Байден отдал приказ нанести массированные удары по двум объектам в Сирии. Как сообщается на сайте Пентагона, эти объекты используют группировки, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, которые ранее атаковали военные базы США.

Из заявления министра обороны США Ллойда Остина следует, что удары были нанесены «в целях самообороны» и пришлись по складам с оружием и боеприпасами.

Политолог Михаэлис Галицкий рассказал, какую реакцию на Ближнем Востоке может вызвать приказ Байдена бомбить Сирию. По мнению эксперта, лидер США не просчитывает риски своих решений.

«Байден — это преступник. Везде, где появляются демократы, начинаются войны. Третья мировая война может начаться из-за конфликта Израиля и исламского мира», — рассказал Галицкий интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, визит представителей ХАМАС в Москву вызвал у руководства США и Израиля серьезную обеспокоенность.

«Визит делегации ХАМАС очень волнует Израиль, поскольку Россия может с ними сотрудничать в военной сфере, и в частности на Украине. Действия Байдена приведут к тому, что встанет весь мусульманский мир. Существует очень большой риск, что Израиль применит ядерное оружие, и тогда третья мировая война будет неизбежна», — заключил собеседник издания.

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