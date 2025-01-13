Три человека получили ранения при ударе ВСУ по Брянску

В небе над городом прогремело около 30 взрывов.

О массированной атаке сообщают телеграм-каналы.

Как сообщает SHOT, обломки сбитой ракеты упали на территории химзавода.

Фрагменты ракеты HIMARS рухнули на территорию «Кремний Эл», добавляет MASH. По словам очевидцев, столб дыма можно было увидеть с разных концов Брянска.

В результате атаки три человека получили ранения.

Силы ПВО Минобороны РФ все цели уничтожили, написал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на понедельник, 13 января, российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, которые собирались провести террористические атаки.