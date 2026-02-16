Три года за «экстремизм»: Премьер Кобахидзе анонсировал жесткое наказание за создание альтернативных органов власти

Правительство Грузии намерено радикально ужесточить законодательство в сфере защиты конституционного строя. Об этом сообщает Interpressnews.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе официально подтвердил разработку новой статьи Уголовного кодекса, направленной на борьбу с «проявлениями экстремизма». Под это определение теперь подпадает не только физическое сопротивление, но и публичное непризнание легитимности законно избранных органов власти, включая результаты выборов.

Согласно законопроекту, за попытки формирования параллельных структур власти или самовольное провозглашение себя официальным представителем государства с целью подрыва доверия к институтам будет грозить до трех лет лишения свободы. В качестве альтернативных мер наказания предусмотрены крупные штрафы или общественно полезные работы на срок до 600 часов.

Кобахидзе подчеркнул, что подобные меры необходимы для предотвращения попыток дестабилизации страны через создание «восприятия нелегитимности» государственных органов. Новая норма охватывает также публичные призывы к нарушению законодательства, которые власти интерпретируют как форму политического экстремизма.

