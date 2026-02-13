Запретили покидать страну: КПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг отказались принимать машины из России

Федеральная таможенная служба проинформировала о приостановке пропуска большегрузного транспорта через два пограничных перехода. Ограничения введены на пункте Верхний Ларс, разделяющем Россию и Грузию, а также на КПП Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией. Об этом пишет РБК.

В ведомстве уточнили, что на участке Владикавказ — Ларс закрыт выезд из страны. Решение принято по рекомендации грузинской стороны: полиция соседнего государства указала на опасные метеоусловия и отсутствие гарантий безопасного следования машин. Одновременно полностью перекрыто движение на трассе Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля. Здесь проезд невозможен в обе стороны.

В ФТС подчеркнули, что ограничения носят временный характер. Пропуск транспорта возобновится сразу после нормализации погодной обстановки. Водителей и перевозчиков призвали учитывать ситуацию при планировании маршрутов через российско-грузинскую и российско-южноосетинскую границы.

