Военные из Подмосковья проголосуют на выборах губернатора региона прямо на линии фронта

У военнослужащих из Подмосковья, которые сейчас находится в зоне СВО, будет возможность проголосовать на выборах губернатора прямо на линии фронта, сообщил «360» .

Сейчас для артиллеристов, которые вызвались стать членами УИК, проводят инструктажи. Их знакомят с образцом бюллетеня и рассказывают, как проходит выездное голосование. Также военных учат пользоваться сейф-пакетами.

В рамках подготовки к голосованию военнослужащим раздали различные информационные материалы. Подчеркивается, что выборы в зоне спецоперации пройдут по всем правилам, согласно действующему законодательству.

По словам журналистов, на один избирательный участок выдается два переносных ящика для голосования. Бойцы, которые сейчас находится в зоне СВО, рады возможности проголосовать на фронте и в подразделениях.

Напомним, сейчас на территории ДНР находится несколько десятков тысяч жителей Московской области, это не только военные, но и строители, врачи, педагоги.

Ранее сообщалось, что избирательные участки для выборов губернатора Подмосковья будут организованы в Мариуполе.