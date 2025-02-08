Трюдо перепугался притязаний Трампа на Канаду и счел их реальными

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность по поводу того, что президент США Дональд Трамп не шутит, когда говорит о возможности присоединения Канады к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается. А бывший министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг сообщил, что 75% населения острова поддерживают идею независимости от Дании.

В ходе закрытого совещания с влиятельными предпринимателями Канады глава правительства сделал ряд важных заявлений. В частности, он выразил обеспокоенность по поводу планов президента США взять под контроль природные ресурсы Канады.

«Трамп и его помощники прекрасно знают о наших ресурсах, о том, что у нас есть, и они очень хотят извлечь из этого выгоду. И Трамп считает, что один из самых простых способов сделать это — поглотить нашу страну. И это реально», — сказал Трюдо.

В результате встречи премьер-министр Трюдо, представители региональных властей, политические деятели и деловые круги Канады вновь выразили своё неодобрение в отношении угроз Трампа и отвергли идею о присоединении страны в качестве 51-го штата США.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду.