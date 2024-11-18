Во время проведения саммита G20 премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует требовать от остальных участников поддержку по части вступления Украины в НАТО. Данные об этом появились у телеканала CTV.

По утверждению журналистов, им стало известно из высокопоставленных источников, что Трюдо планирует во время саммита G20 продавить со стороны других государств их поддержку первого пункта «плана победы» Зеленского, то есть он хочет оказать помощь Украине по вступлению в НАТО. Эта инициатива канадского политика связана с тем, что именно Канада в следующем году становится председателем «Клуба большой семерки».

Все это также происходит на фоне информации от СМИ, что ряд западных стран уже разрешили Киеву наносить удары дальнобойными вооружениями в глубину российской территории. При этом не говорится, как Трюдо планирует добиться одобрения включения Украины в НАТО со стороны всех участников данного альянса.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Рютте во время своего публичного выступления обвинил Россию в нарушении воздушного пространства стран, входящих в альянс. При этом он не удосужился привести каких-либо доказательств в поддержку своего заявления.