«Троллинг высшего уровня»: россияне оценили обращение Кадырова к украинским спецслужбам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал некое вознаграждение украинской разведке за информацию, которая может помочь найти депутата Госдумы Адама Делимханова, принимающего участие в боевых действиях.

Ранее в Сети появилась информация о ранении Делимханова. Кадыров же заявил, что не может связаться с соратником. В социальных сетях глава Чечни призвал украинские спецслужбы сообщить, где наносились удары, чтобы он мог найти парламентария.

«Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал Кадыров.

Россияне посчитали, что заявление о «вознаграждении» — ирония.

«Троллинг высшего уровня»; «Про вознаграждение звучит, как шутка», — прокомментировали пользователи.

Позже депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что Делимханов вышел на связь с председателем Думы Володиным. Парламентарий уверил, что он жив и здоров.

«Молимся за здоровье Героя России!»; «Нормально все с ним», — пишут россияне.

Ранее в Саратовской области похоронили футболиста, погибшего на СВО.