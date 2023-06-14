«Троллинг высшего уровня»: россияне оценили обращение Кадырова к украинским спецслужбам
Россияне посчитали шуткой особую просьбу Кадырова
Фото: [П/с главы Республики/ТАСС]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал некое вознаграждение украинской разведке за информацию, которая может помочь найти депутата Госдумы Адама Делимханова, принимающего участие в боевых действиях.
Ранее в Сети появилась информация о ранении Делимханова. Кадыров же заявил, что не может связаться с соратником. В социальных сетях глава Чечни призвал украинские спецслужбы сообщить, где наносились удары, чтобы он мог найти парламентария.
«Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал Кадыров.
Россияне посчитали, что заявление о «вознаграждении» — ирония.
«Троллинг высшего уровня»; «Про вознаграждение звучит, как шутка», — прокомментировали пользователи.
Позже депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что Делимханов вышел на связь с председателем Думы Володиным. Парламентарий уверил, что он жив и здоров.
«Молимся за здоровье Героя России!»; «Нормально все с ним», — пишут россияне.
Ранее в Саратовской области похоронили футболиста, погибшего на СВО.