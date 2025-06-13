ЦАХАЛ начал мобилизацию критически важных подразделений после бомбежек Ирана

После атаки на Иран, которая произошла 13 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале мобилизации граждан. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на израильском новостном сайте Ynet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главной целью этой операции было уничтожение ряда ядерных объектов Исламской Республики.

«Израиль отправит тысячи резервистов, согласно приказу № 8, в основном для критически важных подразделений: военно-воздушных сил, командования тыла, северного и центрального командований, военной разведки (АМАН) и тыла (АТАЛ)», — говорится в материале Ynet.

Одновременно с этим американское издание The New York Times сообщило, что, по некоторым данным, президент США Дональд Трамп и его приближенные были осведомлены о том, что Израиль планирует нанести удар по Ирану.

Ранее сообщалось, что Израиль объявил войну Ирану.